والي سنار يوجه بوضع خطة رشيدة وقابلة للتنفيذ للعام 2026م، ويشيد بأداء وزارة الصحة

وجّه والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، بوضع خطة رشيدة وواقعية وقابلة للتنفيذ للعام 2026م، وذلك خلال لقائه اليوم إدارات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، بحضور الدكتور إبراهيم العوض، وزير الصحة المكلف.

وأشاد والي سنار بما نفذته وزارة الصحة من أنشطة عقب تحرير الولاية، خاصة في مجال تشغيل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، مؤكداً دعم حكومة الولاية الكامل لقطاع الصحة، باعتباره من أولوياتها الأساسية.

كما ثمّن جهود الجيش الأبيض في خدمة المواطن، متعهداً بتذليل العقبات وفق الأولويات، وداعياً إلى تضافر الجهود لتعزيز الخدمات، ومثمناً دور الوزارة في مكافحة الأوبئة وعودة الخدمات الصحية.

من جانبه، أوضح وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ توجيهات الوالي بشأن دعم النظام الصحي وتأهيل المستشفيات وتوفير الأدوية ودعم الشرائح الضعيفة وتمكين المرأة، إلى جانب تطوير السياحة العلاجية.

وأشار إلى أن وزارته تمكنت من تشغيل جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية رغم الظروف الصعبة، معلناً عن إدخال لقاح الملاريا والتهاب الكبد الوبائي ضمن التطعيمات الروتينية.

كما استعرض الوزير التحديات التي تواجه وزارته، وكشف عن تنفيذ حملة للرش بالطيران خلال الأيام المقبلة تحسباً لانتشار حمى الضنك ولتقليل نواقل الأمراض، مؤكداً استمرار جهود الوزارة دون توقف، ومشيداً بالدعم الشعبي المتواصل في إيصال الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي السياق، قدّم مدير الحكم المحلي، ممثل الأمين العام للحكومة، عثمان عبد القادر، صوت شكر وتقدير لوزارة الصحة على جهودها في تقديم الخدمات.

فيما استعرض مدير التخطيط والتنمية الصحية بوزارة الصحة، محمد حسن البدري، تقريراً مفصلاً حول موقف تنفيذ التوجيهات وأداء الإدارات خلال الفترة السابقة، بما في ذلك أداء التأمين الصحي.

سونا