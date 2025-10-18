لجنة عمداء جامعة كردفان تقف على سير العملية الاكاديمية بالكليات

وقفت لجنة عمداء جامعة كردفان بقاعة مكتب مدير الجامعة خلال اجتماعها الدوري الذي حمل الرقم 8 امس وذلك برئاسة البروفيسور عبدالله محمد عبدالله رئيس اللجنة مدير الجامعة، وقفت على عدد من القضايا التي تختص بالأداء الأكاديمي، شمل تقارير عمداء الكليات، كما اطمأنت اللجنة على سير العملية الأكاديمية بالكليات خاصة فيما يتعلق بالدراسة وسير الإمتحانات وحلول تراكم الدفعات خاصة في فترة الحرب.

من جانبه أشاد مدير جامعة كردفان البروفيسور عبدالله محمد عبدالله بعمداء الكليات والأساتذة والعاملين وذلك لجهودهم المقدرة في الإستقرار الأكاديمي بالجامعة رغم الصعوبات التي يمر بها السودان.

في ذات الاطار استمعت اللجنة الى تقرير أداء مديري المراكز والمعاهد بالجامعة حول أداء العمل والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها وابرز أنشطة الربع الأخير للعام 2025 وأبرز ملامح خطة العام المقبل 2026.