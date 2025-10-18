وزير الشباب والرياضة يهنئ سباحي السودان المتوجين في البطولة الإفريقية (زون 3) بكينيا

تقدَّم البروفيسور أحمد آدم أحمد، وزير الشباب والرياضة، بأحر التهاني والتبريكات إلى بعثة المنتخب السوداني للسباحة، بمناسبة الإنجازات المشرفة التي حققها أبطال السودان في البطولة الإفريقية للسباحة – المنطقة الثالثة (Zone 3) المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأشاد الوزير بالأداء المتميز للسباحين السودانيين الذين رفعوا علم البلاد في هذا المحفل القاري، مثمناً عزيمتهم وإصرارهم على تحقيق نتائج مشرفة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقد شارك السودان في البطولة بأربعة سباحين هم: زياد سليم الذي أحرز الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ظهر، وآدم شيكا الحائز على ذهبية 800 متر حرة، ورنا هاني التي نالت الميدالية البرونزية في سباق 800 متر حرة، إلى جانب السباحة فرح هاني التي شاركت في سباق 50 متر حرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه النتائج تأتي انسجاماً مع استراتيجية الوزارة في دعم وترقية المناشط الفردية، وفي مقدمتها رياضة السباحة، باعتبارها من الرياضات التي تعكس الجهد الشخصي والانضباط العالي وتتيح فرصاً أكبر لرفع اسم السودان في المحافل الدولية.