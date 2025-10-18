بحث قضايا التعاون الإنساني والاجتماعي بين وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بجمهورية السودان ونظيرتها القطرية

قال السيد معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في تدوينة له على الفيسبوك “تشرفت بلقاء معالي وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة قطر الأستاذة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي بمكتبها بالوزارة”.

واوضح الوزير ان اللقاء تناول مجمل قضايا التعاون الإنساني والاجتماعي بين وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بجمهورية السودان ونظيرتها القطرية.

واضاف “أعربت عن تقديرنا العميق لدعم دولة قطر المتواصل للسودان في مجالات الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار عبر مؤسساتها الرائدة / قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وصندوق قطر للتنمية، مؤكدا أن السودان ينظر إلى قطر كشريكة استراتيجية في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية”.

مبينا ان اللقاء استعرض تداعيات الحرب الراهنة وانعكاساتها على الوضع الإجتماعي والمعيشي، وناقش سبل دعم برامج إعادة تأهيل دور الرعاية والأيتام والنساء الناجيات من العنف، إلى جانب التعاون في حماية الطفولة والرعاية الأسرية، والتدريب وبناء القدرات، وتمويل المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة.

وقال “اتفقنا على تشكيل فريق فني مشترك لتحديد مجالات التعاون ووضع تصور شامل لمذكرة تفاهم بين الوزارتين تتناول أوجه الشراكة، وتحدد الأولويات لبرامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل دعم التأمين الصحي للفئات الهشة، وتبادل الخبرات في تصميم وتنفيذ سياسات الرعاية الاجتماعية”.

مبينا تأكيد الوزيرة بثينة النعيمي دعم دولة قطر الكامل للمحاور التي تم التفاهم حولها، واستعداد بلادها ومؤسساتها الخيرية والتمويلية لتقديم المساندة الفنية والمالية للمشروعات ذات الأولوية.

وقال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية “وقد عبرت عن تقديري العميق لحكومة وشعب قطر على روح الأخوة الصادقة، مؤكدا أن الشراكة السودانية القطرية تمثل نموذجا فاعلا للتعاون الإنساني والتنموي الذي يخدم ملايين المستفيدين من الفئات الهشة في السودان”.

سونا