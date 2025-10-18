مناوي: أبناء وبنات الفاشر كتبوا صفحة جديدة في تاريخ الصمود

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن أبناء وبنات الفاشر كتبوا اليوم صفحة جديدة في تاريخ الصمود، عنوانها الكرامة والنصر، رغم الحصار الطويل والجوع والدمار.

وأشار إلى أن الأحرار أثبتوا أن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن صوت الحق يعلو فوق صوت الرصاص.

وقال في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك، إن معارك اليوم كانت شاهدة على شجاعة المقاتلين وثبات الأهالي الذين لم يهنوا ولم يستسلموا، مؤكدا أن كل شارع في الفاشر أصبح جبهة عز وصمود.