مستشفى الأمراض النفسية بكسلا يطلق صيحة غاضبة في يومه العالمي

تحت وطأة الأزمات المتلاحقة، احتفت أسرة مستشفى الطب النفسي بولاية كسلا باليوم العالمي للصحة النفسية، في احتفالٍ كشف عن معاناة المنظومة الصحية تحت وطأة إهمال مزمن. الفعالية، التي حضرها أهالي المرضى، شهدت تحول كلمات المسؤولين إلى جلسة اعتراف صادمة ونداء استغاثة عاجل.

صعد ممثل السلطة القضائية ومشرف السجون بالولاية، مولانا منتصر سر الختم ميرغي، ليلقي كلمة هزت الحضور. ووصف نعمة الصحة بأنها “نعمة كبيرة”، مؤكداً أن هذا الاحتفال “مهم جداً لكل أفراد المجتمع السوداني مع جميع الشركاء في تقديم الدعم النفسي”.

وأعرب عن حزنه العميق “عندما أرى فرداً من أفراد المجتمع قد خرج بفعل المخدرات أو يصاب بمرض نفسي”، معتبراً ذلك “اختباراً من عند الله لابد من الصبر على الابتلاء”.

وتوجه بـ”تحية إجلال لكل القوى التي تعمل في هذا الحقل”، قائلاً: “نحن كقضاة نعمل بعلم اليقين في المعاناة التي يعانيها أفراد هذا الدار”.

في لحظة صادمة، اعترف ميرغي صراحة بأنهم “مقصرين اتجاه هذه الشريحة المهمة”، داعياً: “نسأل الله أن يعفو عنا”. وأكد أن “هذه الشريحة تحتاج منا إلى وقفة عظيمة حتى نعيدها مرة أخرى إلى المجتمع معافاة كريمة تتمتع بإنسانيتها”.

وشدد على أن “العبرة في سدة حلقة من يتعامل مع المرضى فهو عمل إنساني وهو طريق إلى الجنة”. ووعد بأن “ما سمعه من مشاكل واحتياجات لأقسام المصحة سوف يعكسه للرئيس القضاء”، مؤكداً أنهم “أول الداعمين في مسألة الصرف الصحي وغيرها من المشاكل”.

من جانبه، كشف مقدم شرطة/ طبيب أبو هريرة حسن عمر، مدير المستشفى، النقاب عن الكارثة التي يعيشها المرضى والعاملون. وأوضح أنهم يحتفلون باليوم العالمي للطب النفسي الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، مشيراً إلى أن أول احتفال به كان في العام 1992 بمبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية.

وأشار إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار “الصحة النفسية في ظل الأزمات والطوارئ”، بهدف تخفيف آثار الكوارث على العقول، مؤكداً أن “حالات الطوارئ لا تدمر المباني والمنازل فحسب، وإنما تدمر وتعطل لعقول والعواطف والمجتمعات”.

وكشف مدير المستشفى عن جملة من المشاكل الخطيرة التي تواجه المستشفى:

إشكالية الصرف الصحي متعطل تماماً

مشكلة مياه الشرب

· انقطاع الإنارة

· أزمة الإمداد الدوائي

· مشاكل في الصيانة العامة بدأ العمل فيها ولكن لم تكتمل

وأشار الدكتور أبو هريرة إلى أن هذا اليوم يأتي بعد أن تسلم إدارة المستشفى خلفاً للعميد المعاش نور عبدالرحمن رمضان، وأنهم “أكثر حاجة لمشاركة الجميع ووقفتهم مع هذه الشريحة”.

وشكر شركاءهم في وزارة المالية وديوان الزكاة على المجهودات التي تدعمهم، معرباً عن أمله في “الله ثم في مجهودات الجميع لتخطي هذه العقبات”.

هكذا تحول احتفال اليوم العالمي للصحة النفسية في كسلا من مناسبة للفرح إلى منصة لكشف الأزمات ونداء استغاثة عاجل، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها مرضى الصحة النفسية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

