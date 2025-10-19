سياسيةأبرز العناوين
تنفيذي الدمازين: جهود متواصلة لإزالة التشوهات والمخالفات بالسوق الكبير
وقف الأستاذ ياسر أحمد الطالب، المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين، السبت، ميدانياً على سير تنفيذ خطة المحافظة لإزالة كافة أشكال التشوهات والمخالفات بالسوق الكبير بمدينة الدمازين، ومتابعة إزالة المخالفات بالطرق الداخلية والفرعية، بجانب إعادة تنظيم الباعة المتجولين.
وأكد ياسر أن عملية إزالة التشوهات والمخالفات بالسوق الكبير كشفت عن جملة من التعديات والعرض خارج المساحات المصدق بها، فضلاً عن وجود عدد من مواقع البيع العشوائي الذي تسبب في التكدس والازدحام على الشوارع الداخلية، بالإضافة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وناشد ياسر أصحاب المحلات التجارية والباعة بالسوق الكبير للالتزام بالضوابط حفاظاً على النظام العام، مشيراً إلى أن إزالة المخالفات والتشوهات بسوق الرحمة يأتي لإعادته إلى الغرض الأساسي الذي تم بموجبه إنشاؤه.
سونا