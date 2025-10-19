وزير الصحة الاتحادي، نائب رئيس اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية يعتمد الفائزين بجائزة الكويت للأبحاث

في إطار مشاركته كنائب رئيس للجنة الإقليمية الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة بالقاهرة، اعتمد البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة الاتحادي ، الفائزين بجائزة الكويت للأبحاث في مجال الأمراض غير السارية، وجائزة الإنجاز في أبحاث متلازمة داون.

جاء ذلك السبت خلال مراسم الإعلان التي شارك فيها إلى جانبه معالي وزير الصحة السوري، ومعالي وزير الصحة الكويتي، وبرئاسة معالي وزير الصحة العراقي.

وأكد البروفيسور هيثم أهمية تطوير آلية منح الجائزة لتشمل فئات متعددة من الباحثين والعاملين في القطاع الصحي، لما في ذلك من تحفيز واعتراف بجهود الكوادر الطبية، خاصة “الجيش الأبيض” العامل في المناطق المتأثرة بالأزمات والحروب.