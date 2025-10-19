ميسي يسجل هاتريك ويتوج بـ”الحذاء الذهبي”

اختتم ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي منافسات الدوري الرئيسي بأداءٍ استثنائي حيث سجل 3 أهداف ليمنح فريقه الفوز على ناشفيل بنتيجة (5-2)، اليوم الأحد.

أنهى إنتر ميامي منافسات الموسم العادي محتلاً المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 65 نقطة، بفارق الأهداف عن سينسيناتي ثاني الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر فيلادلفيا.

ثلاثية ليونيل ميسي جاءت في الدقائق 34 و63 و81 (ضربة جزاء). وسجل رودريغيز هدفاً في الدقيقة 67، وتيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 90+1.

سجل لناشفيل سام سوريدج وجاكوب شافلبيرغ في الدقيقتين 43 و45+6.

ويستعد إنتر ميامي لخوض التصفيات النهائية، وسيكون على موعدٍ مع 3 مباريات متتالية ضد ناشفيل مجدداً، ويصعد صاحب النتيجة الأفضل إلى الجولة التالية.

ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

وتُوّج ميسي بـ”الحذاء الذهبي” بعدما احتل صدارة هدافي الموسم العادي في الدوري الأميركي برصيد 29 هدفاً متفوقاً على دينيس بوانغا، لاعب لوس أنجلوس إف سي، وسام سوريدج، لاعب ناشفيل إس سي، وسجل كل منهما 24 هدفاً.

أصبح ميسي أول لاعب يجمع بين جائزة الحذاء الذهبي الخاصة بالدوري الأميركي، والحذاء الذهبي الأوروبي.

ميسي يحطم الأرقام القياسية

بات أسطورة الأرجنتين ثالث لاعب منذ عام 2005 يسجل 29 هدفاً على الأقل في موسمٍ يفوز فيه بجائزة الحذاء الذهبي، لينضم إلى جوزيف مارتينيز (31 هدفًا في عام 2018) وكارلوس فيلا (34 هدفًا في عام 2019).

ويعد متوسط أهداف “ليو” البالغ 1.03 هدفاً في المباراة الواحدة، ثاني أعلى متوسط تهديفي بين الفائزين بالحذاء الذهبي في تاريخ المسابقة بعد كارلوس فيلا في عام 2019، حين بلغ متوسط أهدافه 1.10 هدفاً في المباراة الواحدة.

وأصبح الفائز بكأس العالم أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم يسجل أكثر من هدفٍ في 10 مباريات خلال موسم واحد، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ ثماني مباريات والذي شارك فيه ستيرن جون (كولومبوس كرو، 1998)، ومامادو ديالو (تامبا باي موتيني، 2000)، وزلاتان إبراهيموفيتش (لوس أنجلوس جالاكسي، 2019).

بلغ إجمالي مساهمات ميسي 48 هدفًا في 28 مباراة في عام 2025، وهو ثاني أكبر عدد من المساهمات في موسم واحد في تاريخ الدوري.

وهو ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم يتصدر الترتيب من حيث الأهداف المسجلة (29) والتمريرات الحاسمة (19)، لينضم إلى سيباستيان جيوفينكو، لاعب تورنتو إف سي، في عام 2015 (22 هدفًا و16 تمريرة حاسمة).

الشرق