لماذا احتفل رونالدو بطريقة غير معتادة بعد هدفه في شباك الفتح؟ فيديو

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة نادرة بعد تسجيله هدفا رائعا خلال فوز فريقه النصر على ضيفه الفتح بنتيجة 5-1 مساء السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ففي الدقيقة 60، ومع بقاء النتيجة متعادلة 1–1، أطلق “الدون” تسديدة صاروخية من خارج المنطقة لم يفلح حارس الفتح في التعامل معها، لتسكن الكرة الشباك وتفتح الباب أمام عاصفة أهداف للنصر.

لكن ما لفت الانتباه أكثر من الهدف نفسه كان طريقة احتفال رونالدو، إذ خلع “الدون” قميصه وركض فرحا في تجاه المدرجات في مشهد نادر من النجم العالمي، خاصة أن المباراة لم تكن نهائية أو حاسمة على لقب، بل مواجهة عادية في الدوري.

ويرجع هذا التفاعل العاطفي إلى سلسلة من الأحداث التي سبقت الهدف بلحظات.

فقبل دقيقتين فقط (في الدقيقة 58)، حصل النصر على ركلة جزاء بعد لمسة يد احتسبها الحكم عقب مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، لكن رونالدو أهدر الركلة بعد تصد مميز من حارس الفتح.

وكان هذا الإهدار الثاني على التوالي لرونالدو من نقطة الجزاء، بعد أن أهدر ركلة أخرى قبل أيام قليلة مع منتخب البرتغال في مواجهته مع إيرلندا (1–0) ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

هذا الإخفاق النادر في مسيرة رونالدو، الذي يعد من أبرز منفذي ركلات الجزاء في التاريخ، وضعه تحت ضغط نفسي كبير، لذا، حين سجل هدفه الصاروخي، لم يكن يحتفل بالهدف فحسب، بل بفك “طلاسم” من التوتر والغضب.

كما أن هذا الهدف غير مجرى المباراة تماما، وحول التعادل إلى انتصار كاسح 5–1، ليواصل “العالمي” انطلاقته المثالية في الدوري، حيث رفع رصيده إلى 15 نقطة من خمس مباريات، ليتربع على صدارة الترتيب.

