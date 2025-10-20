سياسية
لجنة أمن ولاية الجزيرة تعزي في فقيد البلاد ناظر الشكرية
قدمت لجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الولاية، الأحد، بمدينة رفاعة بمحلية شرق الجزيرة واجب العزاء في فقيد البلاد الشيخ إبراهيم أحمد إبراهيم أبو سن ناظر الخط الاول للشكرية الذي وافته المنية صباح اليوم بمدينة رفاعة .
من جانبه عدد الوالي مآثر الفقيد وما قدمه للولاية والبلاد وأدواره في رتقه النسيج الإجتماعي وإجراء المصالحات وتعزيز التعايش السلمي والمجتمعي ونبذه خطابات الكراهية والجهوية .
فيما أكد اللواء أمن عماد سيد أحمد مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية ان الفقيد تميز بالعمل من أجل مواطني الولاية وإهتمامه ودعمه ومساندته لقضايا الوطن والمواطن .
شكر ممثل الأسرة علي محمد أبو سن والي الولاية وأعضاء لجنة الأمن لتكبدهم المشاق وقطع مسافات لتقديم واجب العزاء مؤكداً أن الفقيد فقد للوطن وليس لقبيلة الشكرية .
سونا