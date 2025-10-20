لجنة أمن ولاية الجزيرة تعزي في فقيد البلاد ناظر الشكرية

قدمت لجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الولاية، الأحد، بمدينة رفاعة بمحلية شرق الجزيرة واجب العزاء في فقيد البلاد الشيخ إبراهيم أحمد إبراهيم أبو سن ناظر الخط الاول للشكرية الذي وافته المنية صباح اليوم بمدينة رفاعة .