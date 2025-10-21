القضارف تؤكد التنسيق المتكامل مع ادارة الجمارك بالولاية

رحبت الأستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة بولاية القضارف بوفد الادارة العليا للجمارك في زيارته للولاية، مؤكدة اهتمام وزارتها بتهيئة المشروعات والمنشآت الاقتصادية بما يخدم تطوير موارد الولاية وتقديم خدمات متميزة للشرائح الاقتصادية بالولاية .

وقالت خلال لقائها بمكتبها الأحد مساعد المدير العام لقوات الجمارك للعمليات الجمركية ان وزارتها تعمل بتنسيق متكامل مع إدارة الجمارك بالولاية في ما يلي الخدمات الجمركية المقدمة، مشيرة إلى سعي حكومة الولاية لتفعيل حركة الصادر من الولاية عبر المنطقة الجمركية والميناء الجاف.

واشارت إلى اهم المشروعات التي ابتدرتها حكومة الولاية في مجالات الطرق الزراعية والخدمات الصحية والطبية والاستثمار من خلال توطين الصناعات .

من جانبه أكد مساعد المدير العام للعمليات الجمركية تعاون الإدارة العليا للجمارك مع ولاية القضارف في كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الجمركي وحماية اقتصاد البلاد خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.