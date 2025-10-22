خسرت نصف وزنها.. شيماء سيف تخطف الأنظار في مهرجان الجونة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة الفنانة شيماء سيف، من أحدث ظهور له خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت فيه بشكل مختلف تمامًا بعد خسارتها نصف وزنها تقريبًا، ما أثار إعجاب الجمهور بجمالها ورشاقتها اللافتة.

وظهرت شيماء سيف قبل بدء ندوة الفنانة يسرا التي تُعقد ضمن فعاليات المهرجان، مرتدية فستانًا أسود قصير، وسط تفاعل واسع من الحضور وعدسات المصورين.

وشاركت شيماء سيف في رمضان 2025 من خلال مسلسل «إِش إش» بطولة الفنانة مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وانتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.

المصري اليوم