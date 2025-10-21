تنفيذي شندي يؤكد استمرار الدعم والاسناد للقوات المسلحة حتى تطهير البلاد من دنس التمرد

اكد المدير التنفيذي لمحلية شندي الاستاذ خالد عبد.الغفار الشيخ علي استمرار الدعم والاسناد للقوات المسلحة والمضي في مسيرة الجهاد والاستشهاد حتى تطهير كل البلاد من دنس المليشيا الإرهابية المتمردة.

وجدد سيادته لدى أداء واجب العزاء الاثنين في الشهيد علي ابو القاسم الذي استشهد بولاية شمال كردفان التأكيد على أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها في افضل حالاتها وهي تحقق الانتصارات والتقدم في كافة المحاور، مضيفا ان الشهيد سجل اسمه في تاريخ معركة العزة والكرامة .

من جانبه قال والد الشهيد ان حلم اينة هو الدخول إلى الفاشر وتطهيرها من دنس المليشيا المتمردة وان ابنه الشهيد ليس كثيرا على حماية البلاد والدفاع عنها .