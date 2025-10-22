معتمديّة اللاجئين الخرطوم تفوّج الرحلة الحادية والعشرين لترحيل اللاجئين الجنوبيين

في إطار تنفيذ قرارات الدولة المتعلّقة بترحيل اللاجئين من ولاية الخرطوم إلى معسكرات اللاجئين بالولايات، فوّج مكتب مساعد معتمد اللاجئين بالخرطوم الاثنين الرحلة الحادية والعشرين لترحيل اللاجئين الجنوبيين إلى معسكرات ولاية النيل الأبيض، تحت إشراف الأستاذ علم الهدى محمد علي يوسف، وبمشاركة ممثلي الأجهزة النظامية بالمكتب، وقوات التأمين بقيادة الملازم أول أحمد سليمان ادريس.

وشملت الرحلة (53) فردًا من اللاجئين الجنوبيين بمحلية شرق النيل (مناطق المنشية شرق، حي البركة، وحي التكامل)، موزعين على (38) ملف أسرة، تم نقلهم عبر بصين سفريين و (4) شاحنات (دفارات) مخصصة لشحن الأمتعة والمقتنيات.

وشهد مراسم وداع الرحلة موظفو معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من قسمي الحماية والتسجيل، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية بالمعتمدية.