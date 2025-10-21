طائرات مسيّرة تضرب منطقة مطار الخرطوم قبل ساعات من إعادة افتتاحه

أفاد شهود عيان لوكالة الانباء الفرنسية اليوم أن طائرات مسيّرة استهدفت منطقة محيطة بـمطار الخرطوم الدولي، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لإعادة افتتاحه رسمياً أمام الرحلات الداخلية.

وذكر الشهود أن الضربات وقعت في محيط المطار، دون تأكيد رسمي بعد من السلطات حول حجم الأضرار أو الجهات المنفذة، بينما سُمع دوي انفجارات متقطعة في أنحاء من العاصمة الخرطوم.

الخرطوم تستعد لإعادة تشغيل المطار

يأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان سلطة الطيران المدني السودانية إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي اعتباراً من يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025م، بعد إغلاق استمر لأشهر بسبب الأوضاع الأمنية.

وكانت النشرة الجوية الرسمية (NOTAM) قد صدرت في وقت سابق لتأكيد جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الداخلية بصورة تدريجية، وفق الإجراءات التشغيلية والفنية المعتمدة.

شركات الطيران تبدأ جدولة الرحلات

وأُدرج مطار الخرطوم مؤخراً ضمن أنظمة حجز التذاكر العالمية، كما دشّنت شركة بدر للطيران عدداً من الرحلات ضمن جدولها الجديد، على أن تبدأ أولى الرحلات هذا الأسبوع، في خطوة تُعدّ مؤشراً عملياً على عودة الحركة الجوية تدريجياً إلى العاصمة السودانية.

قلق ومتابعة أمنية

تأتي الضربة الجديدة وسط مخاوف من تأثيرها على خطة إعادة افتتاح المطار، في وقت لم تُصدر فيه الجهات الأمنية بياناً رسمياً حول الحادثة حتى اللحظة.

وتواصل فرق المراقبة الجوية والأمنية متابعة الوضع لضمان سلامة الملاحة قبل السماح بالعمليات التشغيلية مجدداً.