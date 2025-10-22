رئيس الوزراء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يتفقدان مجمع الشيخ محمد عبدالله حسب النبي الإسلامي

أكد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، اهتمام الحكومة بحفظة القرآن الكريم وتوفير الرعاية لهم، مشيرًا إلى أن مجمع الشيخ محمد عبد الله حسب النبي بولاية البحر الأحمر يمثل مؤسسة تعليمية شاملة. وأعرب عن استعداد الحكومة لتوفير الرعاية التامة للمجمع.

جاء ذلك لدى زيارته للمقر الرئيسي للمجمع بمدينة بورتسودان، الثلاثاء، برفقة دكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، خطيب عرفات، الذي يزور البلاد حاليًا. حيث أكد رئيس الوزراء أن هناك تعاونًا مشتركًا لخدمة المجمع، معربًا عن تقديره لجهود القائمين على أمر المجمع.

من جانبه، عبر دكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عن سعادته بزيارة المجمع، مبينًا أنه يمثل مركزًا قرآنيًا إيمانيًا يحتضن أهل القرآن. وأشاد بجهود القائمين على أمر المجمع من أجل تحقيق رسالته وأهدافه.

وقال إن الرابطة تسعد بخدمة المجمع وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس، مؤكدًا أنه كان حريصًا على أن يكون بصحبة رئيس الوزراء في هذا اللقاء الأخوي.

وأضاف “نحن في الرابطة خدم للإسلام والمسلمين”، مبينًا أن الرابطة هي حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي.

وتحدث مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية البحر الأحمر، الشيخ أونور، عن المجمع، مبينًا أنه تأسس عام 1964 على يد الشيخ محمد عبد الله حسب النبي، وله عدد من الفروع بمحليات ولاية البحر الأحمر المختلفة.