بدء إجراءات التسجيل المبدئي لحج العام 1447 هجرية بشمال دارفور

أعلنت أمانة الحج والعمرة بولاية شمال دارفور ، عن بدء إجراءات التسجيل المبدئي (الأولي) للراغبين في أداء فريضة الحج للعام 1447 هجرية وذلك اعتباراً من التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر 2025.

ودعا أمين الحج والعمرة بالولاية ، الاستاذ عبد الله الدومة ابكر عثمان، الراغبين في أداء الفريضة إلي ارسال صورة من جواز السفر أو الرقم الوطني عبر الواتساب لأحد ارقام الهواتف المرفقة بالإضافة إلى البيانات المذكورة بعد والمتمثلة في إختيار وسيلة السفر (باخرة ، طائرة) ، مكان الإقامة الحالية فضلاً عن ارسال ارقام هواتف لأشخاص يمكن الرجوع إليهم .

وعزا الدومة في تصريح ل(لسونا) دواعي التسجيل المبكر لحج الموسم القادم لضمان وصول الإعلان لأكبر عدد ممكن من المواطنين في مواقعهم المختلفة داخل وخارج السودان حتي يتمكن كل من لديه الرغبة في تجهيز المطلوبات كإستخراج أو تجديد الجواز ، والمال ، أو تهيئة المرافق لمن يحتاج إلى مرافق. وجدد الدعوة للراغبين في التسجيل عليهم الاتصال بالارقام المذكورة بعد وهي :

1-عبد الله الدومة ابكر 0919894488

2-بشارة عبد الله بشارة 0912142391

3-معتز عبد القادر احمد 0915890491

4-محمد عبد الرافع محمد 0918189740

5-آدم احمد أرباب 0121893281

6-خليل جماع تمساح 00218946795746

7-محي الدين موسى آدم 0122335056

8-حسن يوسف عبد الله (جدو) 0918271794