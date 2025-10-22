استعرض مركز عمليات الطوارئ الاتحادي بوزارة الصحة السودانية، برئاسة وكيل الوزارة، علي بابكر،الثلاثاء الأوضاع الصحية بالبلاد خلال الأسبوع الـ41، مبيناً في تقرير الترصد والمعلومات، انخفاض معدلات الإصابة بحمى الضنك والكوليرا، وارتفاع الملاريا.

ووجه الوكيل بزيادة التدخلات لمكافحة نواقل الأمراض والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المعينات والإمداد الدوائي، معلناً زيارات ميدانية للولايات الأسبوع المقبل للوقوف على التحديات وتعزيز جهود المكافحة والاستعداد المبكر.

التيار