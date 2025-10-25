والي الجزيرة يؤكد أهمية الشرطة المجتمعية بالولاية في مكافحة الجريمة والمساهمة في السلم المجتمعي

شهد الإستاذ/ الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة الملتقي الأسبوعي لإدارة الشرطة المجتمعية

بحضور الأستاذ / مرتضي البيلي أمين عام حكومة الولاية والعميد شرطة/ عمر أحمد محجوب مدير دائرة الجنايات ممثل مدير شرطة الولاية وقيادات الشرطة.

مدير ديوان الزكاة ، رئيس إتحاد الشباب السوداني ، رموز وأعيان الولاية ومنسوبي الشرطة المجتمعية والي الجزيرة ثمن دور شرطة الولاية في تحقيق الأمن والإستقرار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مشيدا باللجان المجتمعية في إسنادها لقوات الشرطة في تحقيق شراكات مجتمعية تهدف لتحقيق شعار الأمن مسئولية الجميع بالإضافة لدورها المهم في رصد ومتابعة المهددات الأمنية داخل الأحياء والقرى متعهدا بدعمه للشرطة المجتمعية في كافة برامجها موكدا علي أهمية السلم المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والتمسك بالهوية والقيم والأخلاق الفاضلة وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد المقدم شرطة / أحمد محمد عبدالكريم مدير الشرطة المجتمعية أن الشرطة المجتمعية جاهزة لتحديات المرحلة القادمة في مكافحة الجريمة قبل وقوعها مشيرا إلى تدشين الإدارة لعدد كبير من المراكز المجتمعية بالأحياء ستسهم كثيرا في إستتباب الأمن في ربوع الولاية.

المكتب الصحفي للشرطة