والي نهر النيل يستقبل وزير الاتصالات والتحول الرقمي

استقبل الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل الجمعة المهندس أحمد دريري غندور وزير الاتصالات والتحول الرقمي وذلك بحضور ومشاركة الاستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف نائب الوالي وزير الثقافة والاعلام والاتصالات بالولاية.

ورحب الوالي بزيارة الوزير للولاية مؤكدا على اهمية ودور الوزارة في المواكبة لبرامج التحول الرقمي، مشيدا في هذا الصدد بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن .

واشار السيد الوالي بان ولايته تركز على مجال ادخال التقنية في كافة المعاملات ولديها العديد من المبادرات عبر مركز المعلومات بالولاية ووزارة الثقافة والاعلام والاتصالات بالولاية.

وشدد الوالي على ضرورة الاهتمام بربط محليات ومناطق الولاية بتحسين الشبكات وخدمات الانترنت لاهميتها خاصة بأن المعاملات المالية والخدمية اصبحت لا تتم الا عبر الشبكة.

واضاف بأن الولاية اصبحت قبلة جاذبة للاستثمار وهي ولاية تعتبر من ولايات الثقل الصناعي والزراعي والتعديني والسياحي الامر الذي يتطلب الاهتمام ببرامج الربط الشبكي والتقنية والتحول الرقمي.

من جهته عبر المهندس أحمد دريدري غندور وزير الاتصالات والتحول الرقمي عن بالغ سعادته لزيارة ولاية نهر النيل والتي وصفها بانها ولاية المبادرات والتميز في شتى المجالات وعبر عن بالغ ارتياحه للمجهودات الكبيرة لمركز المعلومات بالولاية ووصفه بالمركز المتميز والمتقدم والمواكب وسعيه لادخال العديد من البرامج ومشروع الربط الشبكي .

واضاف غندور بأن زيارته للولاية تأتي في إطار جولاته للولايات لتعزيز التكامل بين الوزارة والولايات لتحقيق رؤية موحدة بخصوص التحول الرقمي وانجاح مساعي الوزارة وجهودها لبناء منظومة رقمية موحدة وآمنة تخدم المواطن وتساهم في تقدم وتطور البلاد في شتى المجالات خاصة على صعيد الاقتصاد وكيفية ترجمة هذه الرؤى الى واقع معاش في التعامل اليومي للمواطن.

وحيا الاستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف وزير الثقافة والإعلام والاتصالات بالولاية مجهودات وزارة الاتصالات والتحول الرقمي والسعي لقيام المنظومة الرقمية الموحدة والآمنة للبلاد واستعداد الولاية التام عبر وزارته للتعاون مع الوزارة الاتحادية في هذا الصدد .

وأوضح بأن ولاية نهر النيل تعتبر من الولايات السباقة والرائدة في مجال المعلومات والتقنية وتم اختيارها الولاية الأولى في الملتقى القومي للمعلومات. مضيفا بأن الولاية بها كوادر مميزة ومؤهلة ومدربة في مجال المعلومات والتقنية والتحول الرقمي.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على مواصلة الزيارات واللقاءات بين الوزارة الاتحادية والولاية لضمان تطبيق وانفاذ التطبيق الحكومي الموحد وانطلاقة منصة رقمية لتسهيل كافة المعاملات الحكومية لخدمة المواطن وضمان سرعة وسهولة ودقة الاجراءات.

