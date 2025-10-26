انعقاد امتحان الجزء الأول للتخصصات الطبية بكسلا

انعقدت بقاعة كلية علوم الحاسوب بجامعة الشرق للعلوم والتكنولوجيا بولاية كسلا، السبت، امتحانات الجزء الأول للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية في 9 من التخصصات إلكترونياً، حيث جلس لهذا الامتحان عدد 87 طالباً وطالبة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق الدسوقي، عميد كلية الطب جامعة كسلا ورئيس المجلس بولاية كسلا، أن الامتحان يعتبر الرابع الذي يعقد بجامعة الشرق، ويأتي انعقاده بالجامعة في إطار التعاون بين الجامعة والمجلس، معرباً عن تقديره لإدارة الجامعة ممثلة في كلية علوم الحاسوب لتهيئتهم البيئة الملائمة للطلاب لعقد الامتحان الذي تم على ثلاث فترات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد خير التجاني، مدير جامعة الشرق للعلوم والتكنولوجيا، سعي الجامعة وحرصها على أن يكون هناك مركزاً دائماً لإقامة امتحانات المجلس بولاية كسلا.