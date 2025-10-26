السودان يعزز شراكته الصحية مع الاتحاد الأفريقي في اجتماع رفيع ببورتسودان

انعقد السبت بمكتب وزير الصحة الاتحادي، البروفسير هيثم محمد إبراهيم، اجتماع مهم جمعه بمفوض الشؤون الصحية والإنسانية بالاتحاد الأفريقي السفيرة اما توامي وبحضور وكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور علي بابكر، وعدد من أعضاء المفوضية، وممثل وزارة الخارجية، والسفير الحافظ عيسى، سفير السودان لدى إثيوبيا والاتحاد الافريقي.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأفريقي الفنية والصحية، واستعرض الوزير الوضع الصحي الراهن في السودان، بما في ذلك التحديات الناتجة عن استهداف المؤسسات الصحية من قبل مليشيات الدعم السريع، إضافة إلى انتشار الأوبئة وتداعياتها على النظام الصحي بالسودان.

وأكد الوزير أن الاجتماع ركّز على عدد من الأولويات، أبرزها: – توفير الدواء والمستهلكات الطبية و دعم بناء سلاسل الامداد – تأكيد وضع السودان ضمن خارطة الدول الافريقية المستهدفة بالدعم الصحي والانساني – دعم ملف المهاجرين والعائدين بالخدمات الصحية الأساسية.

– تقديم مشاريع لمكافحة نواقل الأمراض والأوبئة للحصول على دعم الاتحاد الأفريقي عبر مؤسساته، مثل البنك الأفريقي للتنمية ومركز التحكم في الأوبئة بأفريقيا و غيرها.

كما شدد الوزير على أهمية عودة السودان إلى المنصات المهنية والفنية للاتحاد الأفريقي، وان الصحة شأن انساني وحق للمواطنين يجب ان يكون بعيد عن الموازنات السياسية التي تضر بالمواطنين .