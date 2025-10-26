الخرطوم ترتب لفتح مراكز تراخيص الركشات

وجه الاجتماع الموسع لمجلس الإيرادات بمحلية الخرطوم اليوم بإجراء حصر شامل للأنشطة التجارية والخدمية بالمحلية وتحديث جميع بياناتها خلال فترة لا تتعدى اسبوعا تمهيدا لإعداد موازنة العام المالي 2026 .

كما وجه المجلس برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بتفعيل جميع مراكز ترخيص المركبات والشروع في إجراءات ترخيص الركشات عبر تخصيص قسم ترخيص محدد لها بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المرور وإدارة النقل العام والبترول بالمحلية .

إلى ذلك شدد الاجتماع بإزالة جميع مواقف المواصلات العشوائية وإعادة المركبات العامة للمواقف القديمة التي كانت مستغلة للعمل قبل 15 أبريل 2025 وفقا لقرار لجنة أمن المحلية، فضلا عن توجيه إدارة النقل العام والبترول بتفعيل خطوط المواصلات غير العاملة ببعض المناطق.

وعلى صعيد منفصل وجه المجلس برصد وحصر مواقع السكن العشوائي والأسواق العشوائية بالمحلية تمهيدا لانفاذ الإزالة حسب موجهات الولاية مع ضرورة وضع خطة احترازية تمنع عودتها مجددا في المناطق التي تمت إزالتها.

وعلى صعيد آخر وجه المجلس بإجراء حصر للعقارات الحكومية على الطبيعة والترتيب لتسجيل غير المدرجة في السجلات بمصلحة الاراضي.

إلى ذلك اطلع المجلس على عمل بعض المراكز الصحية على مدار الاسبوع بكل من سمير والجريف غرب فضلا عن متابعة استكمال الهياكل الإدارية بالوحدات، مشددا على ضرورة متابعة الخدمات بواسطة مدراء الوحدات الإدارية مع رفع تقارير عن الاشكالات التي تواجه الخدمات في المجالات الأمنية والصحية والتعليمية لإجراء المعالجات اللازمة.

سونا