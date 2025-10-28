الاتحاد يتقدم بشكوى رسمية بسبب كتم صوت الجماهير

قدمت إدارة نادي الاتحاد شكوى رسمية ضد رابطة دوري المحترفين، بسبب ما شهده كلاسيكو الجمعة، أمام الهلال، ضمن الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، والذي أقيم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، حيث تم كتم الصوت عبر النقل التليفزيوني.وتعد «الرابطة» الجهة المسؤولة عن تنظيم نقل المباريات، وكان كتم صوت المدرج الاتحادي قد قوبل باستياء كبير من جانب الاتحاديين، واعتبرت الإدارة الاتحادية في شكواها، أن كتم الصوت يضر بتسويق الدوري السعودي، الذي أصبح حدثاً عالمياً يُشاهده الملايين.

كما أن كتم صوت المدرج الاتحادي يضر أيضا بالقيمة التسويقية لنادي الاتحاد، حيث يمثل الحضور الجماهير أحد عوامل جذب الرعاة.ويعد المدرج الاتحادي قيمة مضافة للدوري، بكثافة الحضور وبالأهازيج وجماليات المنظر التي تضيف لمسة فنية رائعة تجعل المباريات حدثاً متكاملاً. الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد تصدر د، الموسم الماضي، قائمة الحضور الجماهيري بفارق كبير عن أقرب ملاخقيه، وفقا لتقارير رسمية من رابطة دوري المحترفين، وواصل الاتحاد تفوقه الجماهير في الموسم الحالي، بعد مرور 6 جولات فقط من دوري روشن.

