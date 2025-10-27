البرهان يؤكد حرص السودان على تنمية وترقية علاقاته مع تركيا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، حرص السودان على تنمية وترقية علاقاته مع تركيا بما يخدم مصالح الشعبين ويدفع بمجالات التعاون المشترك للأمام.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الأحد سفير الجمهورية التركية لدى السودان فاتح يلدز، حيث تطرق اللقاء لمسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وأوضح السفير التركي أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مبينا أن اللقاء تطرق أيضاً للحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر.

مؤكداً ضرورة أن يعمل المجتمع على إنهاء الحصار ووقف معاناة السودانيين في هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف سفير تركيا أن اللقاء تناول أيضا علاقات التعاون بين تركيا والسودان مشيراً إلى التسهيلات التي وجدتها بلاده في افتتاح وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) لمكاتبها بالسودان بجانب افتتاح البنك التركي ببورتسودان وتدشين الخطوط التركية لعملها بالسودان.