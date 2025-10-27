والي البحر الأحمر يبحث مع الاتحاد الإفريقي تداعيات الحرب وتحديات النزوح على الولاية

عقد والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، اجتماعًا مع وفد الاتحاد الإفريقي، الأحد، حيث تلقى الوفد تنويرًا حول مآلات الحرب الدائرة حاليًا في السودان، وانعكاساتها المأساوية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه ولاية البحر الأحمر، خاصةً في ظل الزيادة السكانية الكبيرة بعد اندلاع الحرب، سواء نتيجة النزوح أو تدفق الوافدين أو النشاط التجاري المتزايد.

وقد أشار الوالي إلى أن عدد سكان الولاية كان يتراوح سابقًا بين 700 ألف إلى 800 ألف نسمة، بينما ارتفع حاليًا إلى أكثر من أربعة ملايين وخمسمائة ألف نسمة، دون احتساب اللاجئين، مما شكّل ضغطًا كبيرًا على الخدمات الأساسية، لا سيما في مجالي المياه والصرف الصحي.