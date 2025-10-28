مفوض العون الإنساني بالشمالية يؤكد دعم قضايا مركز الكلى بدنقلا

أكد مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية بالشمالية دكتور وائل محمد شريف خلال زيارته الأحد لمركز الجميح لأمراض وغسيل الكلي بدنقلا، برفقة مدير النظام الصحي المحلى بمحلية دنقلا الاستاذ محمد محمود السيسي، اضطلاع المفوضية بمعالجة أوضاع المركز والمرضى، في أعقاب الصعوبات والعقبات التي طرأت مؤخرا، ما دعا لقيادة نفرة على المستوى الإنساني والإعلامي.

وجدد المفوض تسخير جهود المفوضية والمنظمات، وتلبية حاجاتهم الضرورية والعاجلة.

واكد اهتمامه الشخصي والإنساني بأوضاع المركز، مؤكدا دعمه له في سبيل القيام بادواره كاملا، في خدمة المرضى، مضيفا أن المفوضية ستقوم بما يليها، من الدعم والإسناد.

وقدم المفوض دعما فوريا، للمركز، قاطعا بمواصلة الدعم شاملا الحوجات الأساسية من المواد الغذائية في المرحلة الأولى، على أن تكون عمليات إسناد المركز بصورة مستمرة ودورية باسم المفوضية .