جمعية قطر الخيرية تدعم ولاية الجزيرة ب 40 طن من الادوية
أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بدعم جمعية قطر الخيرية والمنظمات للولاية .
وأكد لدى تفقده، الأحد، بوزارة الصحة دعم جمعية قطر الخيرية للولاية ب40 طن من الأدوية لمجابهة الكوليرا، أن الدعم يستكمل جهود حكومة الولاية في تقديم خدمات طبية وعلاجية لإنسان الولاية ووجه بتوزيع الدعم لمستحقيه وفقاً للرؤية الفنية لوزارة الصحة .
من جانبه أعلن المهندس عبد الرحمن الفكي مدير المشاريع بجمعية قطر الخيرية إستمرار دعم الجمعية للولاية في كافة المجالات .
فيما لفت الدكتور أسامة عبد الرحمن الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض لدور المنظمات الوطنية والدولية والخيرين في إستعادة النظام الصحي وإنفاذ الخطط والبرامج .
سونا