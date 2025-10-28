جمعية قطر الخيرية تدعم ولاية الجزيرة ب 40 طن من الادوية

وأكد لدى تفقده، الأحد، بوزارة الصحة دعم جمعية قطر الخيرية للولاية ب40 طن من الأدوية لمجابهة الكوليرا، أن الدعم يستكمل جهود حكومة الولاية في تقديم خدمات طبية وعلاجية لإنسان الولاية ووجه بتوزيع الدعم لمستحقيه وفقاً للرؤية الفنية لوزارة الصحة .