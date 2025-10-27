كشف فظائع جديدة للمليشيا الدعم السريع بعد العثور على جثث مدنيين داخل بئر شمال بحري

مازالت الحقائق تتكشف بفظائع الجرائم التى ارتكبتها المليشيا المتمردة فى حق المواطنين العزل الذين تمت تصفيتهم بدم بارد والقت بجثثهم فى الابار واستمرارا لفضح هذه الإنتهاكات والجرائم فقد هرعت قوات الدفاع المدنى بعد ورود بلاغ بتفاصيل الواقعة الى مكان الحادث وبعد معاينة الموقع وتأمينه وإخطار الجهات الصحية المختصة تمكنت ومن خلال عملية بالغة الصعوبة والتعقيد من استخراج رفاة أربعة جثامين من بئر سابتك تانك بمنطقة الكدرو شمال بحرى وترجع الوقائع الى قيام المليشيا المتمردة بإعدام هؤلاء المواطنين العزل ومنعت عمليات دفنهم وقامت بعد ذلك بإلقاء جثامينهم بداخل البئر تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية بقسم شرطة الدروشاب شمال.

المكتب الصحفي للشرطة