الفاشر نداءً للعالم: شعبٌ مُشرّد يواجه القتل والاغتصاب بلا حماية

ندعو كل من تبقى له ضمير حيّ أن يرفع صوته وينقضّ ويناشد بحمايه المدنين الخارجين من الفاشر فشعبنا الذي خرج من المدينة ويتعرض لانتهاكات فظيعة قتل بدم بارد تشرد بلا مأوى يواجه جحيما لم يكن له يد في إشعال فتيله، أما نحن الذين بقينا داخل المدينة نحن من سيحمل راية الصمود والمقاومة ونحن من سيبقى هنا حتى آخر نفس يقاوم .

إلى كل من يظن أن الصمت في حق انتهاكات المدنين سيصنع السلام وإلى أولئك الذين اختاروا التخاذل وتركوا الناس يواجهون مصيرهم في وحشة قاتلة أنتم شركاء في هذا الظلم إذا كانت ضمائركم لا تجعلكم تدركون حجم المأساة، فتذكروا أن التاريخ لا ينسى من كانوا في الصفوف الأولى حين اختاروا السكوت ولكننا لن نركع ولن نساوم نحن في هذه اللحظات مصممون على الوقوف ضد الباطل بكل شجاعة مستمدين قوتنا من حقنا في الحياة والكرامة ولن نتراجع حتى وإن كانت التضحيات كبيرة حتى وإن كانت الجراح عميقة سنبقى هنا ونجابه هذا الظلم حتى وإن كان الثمن حياتنا ،نحن شعب لا يُقهر، ولا نرضى أن تُداس كرامتنا تحت أي مبرر .

تبا للمتخاذلين وتبا للمرجفين الذين أداروا وجوههم في وجه الألم والمعاناة والقتل والاغتصاب.

تنسيقية لجان المقاومة الفاشر