□□ كل الفيديوهات الطلعت من الفاشر مصورنها الجنجويد بأنفسهم ،وفي كل الفيديوهات تقريبا اصوات الضحك والسخرية مختلطة مع القتل وآهات الضحايا، وكذلك الامعان في اذلال وامتهان كرامة الجميع قبل قتلهم بدم بارد ، وما خفي اعظم !!

سادية غريبة ما ممكن تلقاها في اسوأ افلام الرعب ضد مدنيين عزل ما عندهم بيهم اي سابق معرفة. ما اعتقد مر علي التاريخ الحديث من هم اكثر قسوة واجرام من هؤلاء..هم شياطين هذا الزمان بلا منازع .

الجنجويد لا تعايش ولا سلام ولا أمان ولا حياة في وجودهم، هم الشر المطلق .. وتكلفة القضاء عليهم اهون بكثير من تكلفة وجودهم في اي شبر من ارض السودان .

Suzy Khalil