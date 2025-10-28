مركز مستشفى الشرطة دنقلا للبحوث والدراسات ينظم ورشة تدريبية لتطوير الآداء للكوادر الطبية

بحضور اللواء شرطة طبيب / عامر صادق محمود مدير مستشفى الشرطة دنقلا بالولاية الشمالية ، وعدد من القيادات الشرطية والطبية ورؤساء الأقسام بالمستشفى وبمشاركة 25 من الكادر الطبي وكوادر التمريض.

تم عرض نتائج التدقيق السريري بعنوان تطبيق نظام التنبيه المبكر لتدهور الحالات المرضيه في المستشفى

وقال اللواء عامر صادق في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة إن هذه الورشة تأتي في إطار تطوير آداء الكادر الطبي والتمريضي ورفع المستوى المهني للعاملين بمستشفى الشرطة دنقلا في التعامل مع حالات المرضى المعرضين للتدهور الصحي، وذلك من خلال تطبيق نظام الإنذار المبكر الوطني (NEWS2) الذي يُعد أحد الأنظمة الحديثة لمراقبة المؤشرات الحيوية للمريض والتنبؤ المبكر بتدهور حالته

وتهدف الورشة الي تدريب الكادر الطبي والتمريضي على التعرف المبكر على علامات تدهور حالة المريض بجانب تمكين الكوادر من إتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب قبل حدوث المضاعفات ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية داخل المستشفى والتحضير لتطبيق نظام NEWS2 الجديد كجزء من تحسين الآداء والسلامة السريري

تضمنت الورشة

محاضرات نظرية وتدريب عملي تطبيقي على كيفية إستخدام إستمارة NEWS2 وتقييم المؤشرات الحيوية للمرضى شارك في الورشة نحو 25متدربًا من الكوادر الطبية بمختلف التخصصات بمستشفى الشرطة دنقلا حيث أبدوا تفاعلًا إيجابيًا وإستفادة واضحة من المادة العلمية والتدريب العملي وخلصت الورشة الي توصيات منها تطبيق نظام NEWS2 في جميع أقسام المستشفى كخطوة نحو تطوير نظام المراقبة السريرية و تنظيم دورات تدريبية إضافية خلال الفترة القادمة لإستكمال تدريب بقية الكوادر بجانب التأكيد على أهمية التوثيق الدقيق للملاحظات الحيوية ومتابعة المريض بشكل دوري وبدء تفعيل النظام الجديد تدريجيًا بإشراف فريق مختص من مركز البحوث والكوادر الطبية.