مفوضية العون الإنساني: المليشيا ارتكبت جرائم غير مسبوقة وتجاوز عد القتلى اكثر من ألفي مواطن

وصفت نائب مفوض العون الإنساني منى نور الدائم، الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر خلال اليومين الماضيين على يد المليشيا المتمردة بالمأساة الكبرى وأنه تم تصفية المرضى والجرحى في المستشفيات بوحشية وبدم بارد . واكدت مقتل أكثر من 2000 مواطن خلال دخول المليشيا للمدينة .

وقالت منى خلال حديثها في المنبر الدوري رقم (39) لوكالة السودان للأنباء أن أرواح المدنيين العزل انتزعت بلا رحمة وتمت ملاحقتهم خلال رحلة النزوح ولا مساحة للنجاة للفارين الذين تعرضوا للملاحقة والقتل والاغتصاب .

وانتقدت نائب مفوض العون الإنساني الصمت الدولي تجاه ما يحدث في الفاشر ومدينة بارا وقالت إن الجثث ملقاة في الشوارع والميادين العامة وان المجتمع الدولي اكتفى بالصمت وعدم التحرك واتخاذ خطوات جادة لوقف الكارثة .

وذكرت ان ما يحدث بالفاشر يفوق التصور وانه كارثة كبيرة ويجب الإدانة والشجب خاصة وانها تعتبر إبادة جماعية للمواطنين العزل في مخالفة صريحة للأعراف والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت منى إلى استهداف المليشيا للقوافل الطبية واختطاف كوادرها وأنها تطلب فدية بقيمة 250 الف دولار نظير الفرد الواحد، مؤكدة كذلك استهداف الفرق الميدانية لجمعية الهلال الأحمر ومقتل 5 من المتطوعين بمدينة بارا .

وقالت نائبة المفوض أن النازحين والمدنيين في مدينة الفاشر ومحيطها لازالوا يتعرضون للقتل الوحشي بشكل انتقامي بعيدا عن الإنسانية.