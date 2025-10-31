سياسية
الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة: ما يُروّج له حول إستهداف زريبة الشيخ البرعي ليس سوى محاولة مكشوفة من ميليشيا آل دقلو
قال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد الركن عاصم عوض عبدالوهاب :
إن ما يُروّج له حول إستهداف زريبة الشيخ البرعي ليس سوى محاولة مكشوفة من ميليشيا آل دقلو الإرهابية لصرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين في مناطق عدة من السودان ومحاولاتها المستمرة لتضليل الرأى العام والتغطية علي تلك الجرائم ..
نؤكد أن القوات المسلحة لم ولن تستهدف دور العبادة أو التجمعات المدنية تحت أي ظرف، وهي دوماً ملتزمة بقواعد الإشتباك ومبادئ القانون الدولي الإنساني ..
إعلام القوات المسلحة
الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥م