الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة: ما يُروّج له حول إستهداف زريبة الشيخ البرعي ليس سوى محاولة مكشوفة من ميليشيا آل دقلو

إن ما يُروّج له حول إستهداف زريبة الشيخ البرعي ليس سوى محاولة مكشوفة من ميليشيا آل دقلو الإرهابية لصرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين في مناطق عدة من السودان ومحاولاتها المستمرة لتضليل الرأى العام والتغطية علي تلك الجرائم ..