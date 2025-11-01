والي البحر الأحمر يدين جرائم الدعم السريع في دارفور ويدعو للتعبئة الشعبية دفاعًا عن الوطن

قال والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نورمحمود ، إن الولاية تتابع بمرارة وألم بالغين ما ورد في التقارير والصور والمشاهد المروعة من جرائم ارتُكبت بحق مواطني مدينة الفاشر وولايات دارفور، والتي تشير إلى عمليات إعدام ميدانية وقتل ممنهج للمدنيين، إلى جانب حملات تهجير قسري تتخذ أبعادًا غير إنسانية.

وأعرب الوالي، باسم حكومة ولاية البحر الأحمر، عن إدانته المطلقة والصارمة لكل أعمال القتل والتهجير والتعذيب والاختطاف التي طالت المدنيين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن. كما أدان كل خطاب يدعو للكراهية أو يبرر استهداف المدنيين، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه يجب أن يُعرض على جهات القضاء فورًا تحقيقًا للعدالة.

وفي خطاب مسجل، دعا الوالي مواطني ولاية البحر الأحمر إلى الانخراط في معسكرات التدريب، استعدادًا للدفاع عن الوطن وصونًا لمقدساته. كما دعا جميع المواطنين إلى المساندة وتقديم الدعم العاجل بالمال والخدمات الصحية لإخوانهم في ميادين القتال المتأثرين بالحرب.

وأضاف: “نؤكد أن هذه البلاد لن تُؤتى من قبل هذه الولاية، وسنقوم برفد إخواننا في جميع بقاع الوطن بالمال والرجال، ونؤكد ونعاهد القيادة العليا أننا سنكون في الموعد بإذن الله.”