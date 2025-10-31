شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يهدد زوجته بنشر مقطع لها وهي في الحمام والجمهور: (كذابة ولينا حق تجينا حرب إذا وسطنا في رجال من النوعية دي)

أثارت سيدة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد حديثها في مقطع فيديو قامت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي قوبل بغضب واسع من المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن السيدة أكدت أن زوجها الذي دخلت معه في مشاكل وخلافات ظل يهددها رغم أنها ما زالت زوجته.

وكشفت السيدة في حديثها أن زوجها هددها بنشر مقطع فيديو لها وهي داخل الحمام, الأمر الذي أثار غضب المعلقين على الفيديو.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد انقسم المعلقين ما بين مهاجم ونتقدر للرجل, وما بين مشكك في حديث السيدة, حيث كتب أحد المعلقين: (لينا حق تجينا حرب إذا وسطنا في رجال من النوعية دي) ليرد عليه معلق آخر: (كذابة المرأة دي ما أظن في رجل سوداني ممكن يعمل كدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين