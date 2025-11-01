«وقع بالعروسة».. هادي الباجوري وهايدي خالد يتصدران الترند بسبب موقف محرج بحفل زفافهما

تعرض المخرج هادي الباجوري لموقف محرج، خلال حفل زفافه على الفنانة الشابة هايدي خالد، الذي أقيم مساء الخميس، في إحدى المناطق الأثرية في محافظة الجيزة، في أجواء جمعت بين الفخامة والبساطة، وبحضور لافت لنجوم الفن والإعلام وعدد من الأصدقاء المقرّبين من داخل الوسط الفني وخارجه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجل سقوط هادي هو وعروسه خلال رقصتهما الأولى في حفل الزفاف، وسرعان ما تداركا الموقف، وعلى الفور ساعدهما مدير التصوير محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، على النهوض واستكمال الرقص.

وحضر حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد، وعدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم: يسرا، ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، مدير التصوير محمود شاهين، ركين سعد، باسم سمرة، أحمد داوود، المخرج أحمد خالد موسى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي.

وحرصت الفنانة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني على حضور حفل زفاف هادي وهايدي، في ظهور علني هو الأول لهما عقب إعلان زواجهما رسميًا.

المصري اليوم