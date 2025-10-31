جماهير ولاية الخرطوم تخرج في مسيرات هادرة وتقيم صلاة الغائب على شهداء الفاشر وبارا

أعلن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة التعبئة الاستنفار وفتح معسكرات التدريب لرد عدوان المليشيا على المواطنين العزل في الفاشر وبارا

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم الحشود العفوية بالكلاكلة بمحلية جبل أولياء

فيما خصصت مساجد محلية كرري خطبة الجمعة اليوم للتنديد بالمجازر التي إرتكبتها المليشيا المتمردة في حق مواطني الفاشر وبارا العزل وتناول الائمة حرمة سفك دماء المسلمين .كما أدى المصلون صلاة الغائب على الشهداء وترحموا على أرواحهم الطاهرة.