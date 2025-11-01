وزير الخارجية يتلقي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية

تلقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من السفير د.عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية اكد خلاله ادانة بلاده للمجازر والانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر من قبل قوات التمرد وجدد وقوف و دعم بلاده للسودان وشعبه و لسيادة ووحدة وسلامة اراضية