حكومة جنوب كردفان تدين استهداف معسكر للنازحين بمسيرة للمليشيا المتمردة وحركة الحلو

أدانت حكومة ولاية جنوب كردفان عملية القصف التي نفذتها الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة المتمرد عبد العزيز الحلو، ومليشيا الدعم السريع المتمردة، بمسيرة اليوم والذي استهدف مركز إيواء النازحين بحي كلبا، مما أدى إلى إستشهاد واصابة عدد من الأطفال والنساء.

وقال الوالي محمد إبراهيم عبد الكريم خلال زيارته للمصابين بمستشفى كادقلي الجمعة، إن المعسكر مخصص لإيواء النازحين بسبب اعتداءات المتمردين على مناطقهم، مبيناً أن حادثة اليوم تسببت في استشهاد خمسة أطفال من أسرة واحدة وإصابة خمسة آخرين.

وقال الوالي إن المتمردين استغلوا صمت المجتمع الدولي وتمادوا في ارتكاب المجازر في حق المدنيين الأبرياء، مؤكدًا ضرورة معاقبة المعتدين.

وطالب مفوض العون الإنساني بولاية جنوب كردفان فضل الله عبد القادر أبو كندي، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد الحركة الشعبية والمليشيا المتمردة.