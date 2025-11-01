المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو الى تحقيق فورى بشأن انتهاكات مليشيا الدعم السريع

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك الى اجراء تحقيقات مستقلة وفورية وشفافة وشاملة ازاء جميع هذه الانتهاكات التى ارتكبتها مليشيا الدعم السريع

وكشف المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فى احاطة حول السودان اليوم عن تقارير توثق انتهاكات مليشيا الدعم السريع بحق المواطنيين فى الفاشر وبارا ، من عمليات اعدام خارج نطاق القانون وعمليات قتل جماعي، واغتصاب، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، ونهب، واختطاف، ونزوح قسري

واشار المتحدث الى تلقيهم تقارير ومقاطع فيديو صادمة وصورًا أخرى تُظهر انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات صارخة لقانون حقوق الإنسان ارتكبتها المليشيا اضافة الى تقارير مفزعة عن مقتل مرضى وجرحى داخل مستشفى السعودي للولادة وفي مواقع مختلفة تقع في حيي الدرجة الأولى والمطار، والتي كانت تُستخدم مؤقتًا كمراكز طبية.

وبين المتحدث تقارير مقلقة عن العنف الجنسي ، مشيرا الى أفادة شركاء في المجال الإنساني أن ما لا يقل عن 25 امرأة تعرضن للاغتصاب الجماعي عندما دخلت مليشيا الدعم السريع ملجأً للنازحين بالقرب من جامعة الفاشر، مما أجبر باقي النازحين حوالي 100 عائلة على مغادرة المكان وسط إطلاق نار وترهيب للسكان المسنين.