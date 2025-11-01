اجتماع مشترك للجنتي الأمن بمحليتي السلام بالنيل الأبيض والتضامن بجنوب كردفان

بحثت لجنتا الأمن بمحليتي السلام بولاية النيل الأبيض، والتضامن بولاية جنوب كردفان، مشاكل التداخل الحدودي بالمشاريع الزراعية وعمليات الازدواج في تحصيل الزكاة ورسوم العبور على المحاصيل الزراعية بالمناطق الحدودية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك انعقد الجمعة بوحدة المقينص الإدارية بمحلية السلام الحدودية بولاية النيل الأبيض بحضور الأستاذ محمد صديق محمد الخضر المدير التنفيذي لمحلية السلام، والأستاذ حاكم هبيلة المدير التنفيذي لمحلية التضامن وعدد من المسؤولين بالمحليتين.

وأكد الأستاذ حاكم هبيلة المدير التنفيذي لمحلية التضامن أهمية التعاون بين المحليات الحدودية بهدف التعايش السلمي والوصول إلى شراكات تحفظ المصالح المشتركة وحقوق المزارعين بالمناطق الحدودية، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد جراء الحرب التي تشنها المليشيات المتمردة.

وأشاد الأستاذ محمد صديق محمد الخضر المدير التنفيذي لمحلية السلام بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان الأمنية بمحليتي السلام والتضامن لحفظ المصالح المشتركة، والتنسيق المحكم لحين الفصل في القضايا العالقة بين الولايتين.