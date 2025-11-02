والي الجزيرة: النصر حليف الشعب السوداني وقواته المسلحة

استقبل السفير محي الدين سالم وزير الخارجية بمكتبه السيد ناصرو أمينو سفير نيجيريا لدى جمهورية إثيوبيا والإتحاد الأفريقي ورئيس وفد مفوضية الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الإجتماعية الذي يزور السودان حاليا للوقوف على الأوضاع الإنسانية والصحية والطبية وبحث إمكانية تقديم المساعدات اللازمة.

أعرب السيد الوزير عن عميق شكره وتقديره لهذه الزيارة، وأضاف أن السودان دولة مؤثرة في القارة وينتظر المزيد من أشقائه، وتطرق للدمار الكبير الذي أحدثته مليشيا الدعم السريع في البنى التحتية والمؤسسات الحكومية والخاصة، والفظائع التي ارتكبتها في حق المواطنين بعد فشل محاولتها الإنقلابية في الإستيلاء على السلطة، بمشاركة معاونيها وداعمها الرئيس، دولة الإمارات. وأشار السيد الوزير إلى أن عدم مواجهة مليشيا الدعم السريع المتمردة وحسمها سوف يتسبب في زعزعة وتهديد الأمن في الإقليم والقارة.

أيضا تناول السيد الوزير العلاقات التاريخية والأزلية والمشتركات الثقافية بين السودان ونيجيريا، مضيفا ان السودان يتوقع أن تلعب نيجيريا دورا تجاه السودان في الحرب والمؤامرات التي تحاك ضده.

من ناحيته عبر السفير ناصرو عن شكره وإمتنانه للحكومة السودانية وتسهيلها لإنجاح مهمة الوفد، وأكد تضامن الإتحاد الأفريقي ووقوفه مع السودان حكومة وشعبا، وثمن عاليا جهود الدولة تجاه رعاياها من المواطنين واستقبال اللاجئين وخدمتهم رغم ظروف الحرب ومعاناة البلد، مضيفا أنه بعد لقائه بالمسؤولين وما اطلع عليه من معلومات مهمة سيعمل على عكس ذلك لزملائه السفراء وقيادة الإتحاد الأفريقي.