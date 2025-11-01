قيادة الفرقة الثانية مشاة القضارف تختفل بتخريج دفعة جديدة من المستجدين

إحتفلت قيادة الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف صباح اليوم وبحضور والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن واللواء الركن كمال البشير مدير ادارة التدريب برية واللواء خالد القاضى قائد الفرقة الثانية مشاة ولجنة امن الولاية بتخربج الدفعة (٨٤) من المستجدين .

وخلال الاحتفال اشاد والي القضارف بقيادة الفرقة الثانية مشاه والتى ظلت على الدوام فى الموعد فى رفد كافة المتحركات بالقوات والتى لم تخزل قيادتها طوال الفترات الماضية وقال إن الانتصارات قادمة بسواعد القوات المسلحة والعزيمة ، داعيا المتخرجين لضرورة الاستعداد والثأر لكل من انتهكت اعراضهم واذلوا من قبل المليشيا المتمردة .

وهنأ اللواء الركن كمال البشير مدير ادارة التدريب برية المتخرجين وانضمامهم للقوات المسلحة وقال ان هذه الدفعة تعد إضافة حقيقية لمسيرة القوات المسلحة مشيرا الى إن السودان سيكون اكثر امنا واستقرارا بفضل سواعد الابناء وإلتفاف اهل السودان ،ودعا المتخرجين ان يكونوا فى اتم الاستعداد للدفع بهم لاى منطقة بالسودان دفاعا عن الارض والعرض .

من جهته جدد اللواء الركن خالد القاضى قائد الفرقة الثانية مشاه عهد الشرقية لكافة المواثيق والعهود مع القوات المسلحة وان ارتال قواتها ستظل ممتدة من القلابات شرقاً وحتى سيطرة الابيض بشمال كردفان غربا ، وان الشرقية ستكون دوما فى المقدمة حماية للارض والدين موكدا القتال حتى اخر جندى لتحقيق النصر والذى بات قريبا باذن الله ، داعيا لاهمية الاستعداد بذات الروح المعنوية العالية للتكاليف القادمة .

سونا