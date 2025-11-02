شمال كردفان تستقبل الوثبة الثانية

استقبل الدكتور/ الأمين الشايب محمد حريكة الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان نائب الوالي صباح السبت يرافقه العميد شرطة/ خضر يوسف الخضر ممثل مدير شرطة ولاية شمال كردفان والعميد شرطة / أدم عبد الله إسحق مدير دائرة الجنايات ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة ولجنة امن الولاية الوثبة الثانية من قافلة العزة والكرامة المقدمة من الفريق شرطة حقوقي / بابكر سمره مصطفي وزير الداخلية لدعم وإسناد القوات النظامية المرابطة بالولاية نائب والي ولاية شمال كردفان أكد إستقرار الأحوال الأمنية بمدينة الأبيض معربا عن شكره وتقديره لوزير الداخلية لدعمه وإسناده للقوات النظامية بولاية شمال كردفان والبلاد من خلال الوثبة الثانية من قافلة العزة والكرامة مؤكدا أن كافة القوات المسلحة والقوات المساندة لها علي أهبة الإستعداد لتحرير كافة ربوع الولاية و الوطن من دنس المليشيا الإرهابية المتمردة.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أعرب ممثل مدير شرطة الولاية عن شكره وإمتنانه للجهود الكبيرة لوزير الداخلية لدعمه وإسناده للقوات النظامية المنتشرة بإنحاء الولاية تذود عن الأرض والعقيدة من خلال تقديمه لقوافل العزة والكرامة مشيرا الي إضطلاع قوات الشرطة بالولاية بكافة مهامها وواجباتها علي الوجه المطلوب بالتنسيق مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها بمعركة الكرامة حتي تحقيق النصر الكامل علي المليشيا الإرهابية المتمردة وتحرير كافة تراب الوطن الغالي من رجسها في القريب العاجل.

سونا