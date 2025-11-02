المتطوعين والموظفين بالهلال الأحمر السوداني القضارف يقفون حدادا لمقتل منسوبيهم بمدينة بارا

وقف متطوعين وموظفين الهلال الاحمر السوداني فرع القضارف حدادا علي مقتل (5) من متطوعيهم بمدينة بارا بولاية شمال كردفان اثناء تادية مهامهم الانسانية (توزيع وجبات غذائية) بالمدينة وعبر الاستاذ علي محمد محمد احمد مدير الفرع بولاية القضارف عن بالغ الحزن والاسى على ماتعرض له المتطوعون من اجل اداء رسالتهم النبيلة في سبيل تخفيف المعاناة لوصول المساعدات الغذائية للمحتاجين والتضحية بأرواحهم من اجل مساعدة المجتمعات الضعيفه نسال الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وان ينصر القوات المسلحة وان يشفى الجرحى والعودة للمفقودين داعيا بتوفير السلامة والحماية لجميع العاملين في المجال الإنساني.

سونا