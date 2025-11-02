سياسية
رسالة تضامن من وزير الشباب والرياضة إلى الرياضيين والفِرق بالفاشر
أعرب البروفيسور أحمد آدم وزير الشباب والرياضة عن تضامنه الكامل مع جميع الرياضيين والشباب والفِرق الرياضية بمدينة الفاشر، الذين تأثروا بالحرب وظروف النزوح والأحداث المؤسفة التي شهدتها الولاية.
وأكد الوزير في رسالة بثها عبر المكتب الصحفي للوزارة ، وقوف الوزارة إلى جانبهم بكل الإمكانات المتاحة، داعياً الشباب إلى الصبر والتماسك، وحفاظاً على روح الأمل والتفاؤل رغم التحديات.
وقال البروفيسور أحمد آدم : “قلوبنا معكم، ونعلم أن الظرف صعب، لكن الشباب مصدر فخر، وسنعمل على تقديم كل الدعم الممكن لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، حفاظاً على حقوقهم وبناء مستقبل أفضل بالعمل في كافة الأصعدة”.
سونا