وزير الصحة يزور مستشفى السلاح الطبي ومستشفي علياء التخصصي

قال وزير الصحة د هيثم محمد إبراهيم، إن إعادة مشروع زراعة الأعضاء في السودان يعتبر من اولويات المرحلة القادمة و ذلك بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة و الإرث الطبي علي مدار السنوات السابقة.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى السلاح الطبي ومستشفى علياء التخصصي صباح السبت.

وكان في استقباله الفريق زكريا إبراهيم محمد، مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية و طاقم عمله.

هدفت الزيارة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة الاتحادية والخدمات الطبية في المجالات الطبية المتعدد. و كذلك الترتيب لإعادة إطلاق مشروع زراعة الأعضاء في السودان، خاصة زراعة الكلى والكبد، مع التأكيد على أهمية الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، بما يشمل إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الصحية والأمنية.

وأكد وزير الصحةأن الوضع الصحي يشهد تحسنًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا لزيارات سابقة، وقال: “لولا فضل الله تعالي ثم جهود القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة، لضاعت البلاد”، متمنيًا النصر للقوات المسلحة وتحرير مدينة الفاشر وكافة المناطق من المليشيات الإرهابية.

ودعا إلى العمل المشترك لإعادة الخدمات التخصصية، خاصة جراحة العظام بمستشفى السلاح الطبي ومستشفى علياء، مشيرًا إلى اهتمام اللجنة العليا بتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، بدعم المستشفيات العسكرية والشرطية والأمنية، لما لها من دور في تقديم الخدمات الطبية للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، خصوصًا تلك المتعلقة بالبرامج القومية واقسام الطوارئ ، مبشّرًا بقرب وصول جهاز للقسطرة القلبية لمركز السودان للقلب. كما أشار إلى صدور توجيهات لفروع الصندوق القومي للإمدادات الطبية في الولايات لمدّ القوات المسلحة بما تحتاجه من إمدادات دوائية.

وقدّم الوزير شكره لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على اهتمامها بإعادة زراعة الأعضاء، خاصة الكلى والكبد، بمركز علياء، مؤكدًا دعم الوزارة لهذا المشروع الحيوي الذي يخفف العبء عن المواطنين الذين يضطرون للسفر خارج البلاد بحثًا عن العلاج، مشددًا على ضرورة التنسيق مع البرامج القومية ذات الصلة.

من جانبه، أشاد الفريق زكريا محمد إبراهيم، مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بجهود وزارة الصحة الاتحادية خلال الحرب في تقديم العلاج والرعاية الصحية،مشيداً بنجاح الحملة القومية لمكافحة نواقل الأمراض بمحليات ولاية الخرطوم، مؤكدًا أن القوات المسلحة كانت أولوية لدى الصحة في توفير الإمدادات الطبية أثناء فترة الحرب ، مؤكداً استعدادهم لمواجهة التحديات والتعاون مع وزارة الصحة لضمان استقرار الحياة وعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

كما أكد الفريق زكريا أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعزيز الخدمات الصحية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى جاهزية مستشفيات السلاح الطبي في جميع الولايات للعمل بتنسيق كامل مع وزارة الصحة، والمساهمة في استعادة الجراحات المتخصصة بمستشفى السلاح الطبي ومستشفى علياء التخصصي.