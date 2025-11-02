حركة جيش تحرير السودان التحالف السوداني : السودان لن ينكسر ولن يستسلم

أكدت حركة جيش تحرير السودان التحالف السوداني، ان السودان لن ينكسر، ولن يستسلم. وقطعت الحركة بأنها ستظل تذود عن تراب الوطن، وتواسي الشعب، مجددةً العهد أمام الله والوطن بالعمل حتى تحقيق النصر ودحر المليشيا المتمردة .

وأدان رئيس الحركة الجنرال بشير هارون عبد الكريم في كلمة له السبت، كل الجرائم المرتكبة ضد الشعب في الفاشر وفي كل مدن السودان، مجددًا الالتزام الكامل بالوقوف إلى جانب الشعب في محنته، والعمل بلا هوادة لحماية حياته وكرامته، والعزم الثابت على مواصلة النضال حتى تحرير كل شبرٍ من أرض الوطن، ودحر المتمردين والمرتزقة ومن يقف وراءهم.

وتقدم بدعوة مخلصة إلى الوحدة والاصطفاف الوطني، مبينًا ان السودان لا يُصان إلا بوحدة كلمته، وتكاتف أبنائه، وإخلاص نواياهم لله ثم للوطن.